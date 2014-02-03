Лазуткин Александр

Вид спорта: лыжные гонки
Дата рождения: 26.06.1983 г.
Спортивная карьера
Участие в Олимпийских играх:
Олимпиада-2006 в Турине: 50 километров свободным стилем с массового старта – 40-ое место; индивидуальный спринт свободным стилем – 52-ое место; 15 километров классическим стилем – 15-ое место.
Участие в чемпионатах и Кубках мира:
За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, лучший результат – 10-е место в командном спринте (2005г., Оберсдорф).
Лучший результат на этапах Кубка мира: командный спринт – 16-ое место
Двукратный чемпион зимней Универсиады-2007 (Турин, Италия): победил в гонке преследования и на дистанции 10 километров свободным стилем.
Нынешний сезон:
Лучший результат сезона: 43-е место в общем зачете "Тур де Ски".
Другая информация
Коронные дисциплины: гонка с раздельным стартом, скиатлон. Использует лыжи и ботинки производства фирмы Fisher.
2012/2013
Чемпионат мира: эстафета – 14-ое место, 15 километров свободным стилем – 46-ое место, скиатлон – 60-ое место, индивидуальный спринт классическим стилем – 58-ое место
Чемпионат Беларуси: скиатлон – первое место, 15 километров свободным стилем – третье место, индивидуальный спринт классическим стилем – десятое место
Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 22-ое место
2011/2012
Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 15-ое место
2010/2011
Чемпионат мира: 15 километров классическим стилем – 44-ое место, гонка преследования – 47-ое место
Лучший результат на этапах Кубка мира: гонка преследования – 29-ое место
2009/2010
Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – девятое место
2008/2009
Чемпионат мира: 50 километров свободным стилем с массового старта – 31-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 53-е место, гонка преследования – 35-ое место, 15 километров классическим стилем – 60-ое место
Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 15-ое место
2007/2008
Лучший результат на этапах Кубка мира: 15 километров классическим стилем – 41-ое место
2006/2007
Чемпионат мира: эстафета – 13-ое место, 15 километров свободным стилем – 49-ое место, гонка преследования – не финишировал
Универсиада: гонка преследования – первое место, 10 километров свободным стилем – первое место, 30 километров свободным стилем – второе место
Лучший результат на этапах Кубка мира: 30 километров свободным стилем с массового старта – девятое место
2005/2006
Олимпийские игры: 50 километров свободным стилем с массового старта – 40-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 52-ое место, 15 километров классическим стилем – 15-ое место
Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 17-ое место
2004/2005
Чемпионат мира: командный спринт – десятое место, гонка преследования – 45-ое место, 15 километров свободным стилем – 38-ое место
Универсиада: 30 километров классическим стилем с массового старта – 23-е место, 10 километров свободным стилем – 15-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 35-ое место
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