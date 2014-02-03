Лазуткин Александр

Вид спорта: лыжные гонки

Дата рождения: 26.06.1983 г.

Спортивная карьера

Участие в Олимпийских играх:

Олимпиада-2006 в Турине: 50 километров свободным стилем с массового старта – 40-ое место; индивидуальный спринт свободным стилем – 52-ое место; 15 километров классическим стилем – 15-ое место.

Участие в чемпионатах и Кубках мира:

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, лучший результат – 10-е место в командном спринте (2005г., Оберсдорф).

Лучший результат на этапах Кубка мира: командный спринт – 16-ое место

Двукратный чемпион зимней Универсиады-2007 (Турин, Италия): победил в гонке преследования и на дистанции 10 километров свободным стилем.

Нынешний сезон:

Лучший результат сезона: 43-е место в общем зачете "Тур де Ски".

Другая информация

Коронные дисциплины: гонка с раздельным стартом, скиатлон. Использует лыжи и ботинки производства фирмы Fisher.

2012/2013

Чемпионат мира: эстафета – 14-ое место, 15 километров свободным стилем – 46-ое место, скиатлон – 60-ое место, индивидуальный спринт классическим стилем – 58-ое место

Чемпионат Беларуси: скиатлон – первое место, 15 километров свободным стилем – третье место, индивидуальный спринт классическим стилем – десятое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 22-ое место

2011/2012

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 15-ое место

2010/2011

Чемпионат мира: 15 километров классическим стилем – 44-ое место, гонка преследования – 47-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: гонка преследования – 29-ое место

2009/2010

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – девятое место

2008/2009

Чемпионат мира: 50 километров свободным стилем с массового старта – 31-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 53-е место, гонка преследования – 35-ое место, 15 километров классическим стилем – 60-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 15-ое место

2007/2008

Лучший результат на этапах Кубка мира: 15 километров классическим стилем – 41-ое место

2006/2007

Чемпионат мира: эстафета – 13-ое место, 15 километров свободным стилем – 49-ое место, гонка преследования – не финишировал

Универсиада: гонка преследования – первое место , 10 километров свободным стилем – первое место, 30 километров свободным стилем – второе место

Лучший результат на этапах Кубка мира: 30 километров свободным стилем с массового старта – девятое место

2005/2006

Олимпийские игры: 50 километров свободным стилем с массового старта – 40-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 52-ое место, 15 километров классическим стилем – 15-ое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: эстафета – 17-ое место

2004/2005

Чемпионат мира: командный спринт – десятое место, гонка преследования – 45-ое место, 15 километров свободным стилем – 38-ое место

Универсиада: 30 километров классическим стилем с массового старта – 23-е место, 10 километров свободным стилем – 15-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 35-ое место

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