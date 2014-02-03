Домрачева Дарья - справка

Наиболее успешной для Беларуси стала Ванкуверская Олимпиада. На ней белорусы трижды оказывались в призах. Причем, две награды на счету биатлонистов. Наша главная надежда на Олимпиаде в Сочи – Дарья Домрачева.

Справка

Дарья Домрачева родилась в 1986 году в Минске в семье архитекторов. Через 4 года вместе с родителями уехала в Сибирь, в строящийся город Нягань. Дарья занималась танцами и баскетболом, а в 1992 году, вслед за старшим братом, начала заниматься лыжными гонками. Проводя практически всё своё время на тренировках, сборах и соревнованиях, Дарья училась в школе на «хорошо» и «отлично». Летние каникулы проводила в Минске.

В 1999 году начала заниматься биатлоном. Закончила гимназию, где училась в экономико-правовом классе, и поступила на 2-й курс Тюменского университета, факультет — спортивный менеджмент.

Первым крупным международным стартом за сборную Беларуси стал чемпионат мира среди юниоров 2005 года, где в первой гонке (индивидуальной) стала 40-й. На одном из рубежей отвалился диоптер, в результате чего на третьей стрельбе было допущено пять промахов из пяти возможных. Следующие две гонки — спринт и преследование Домрачева выиграла. Через год с аналогичного первенства Дарья увезла лишь бронзу за гонку преследования.

Двукратная чемпионка мира по биатлону.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010.

Обладатель малого хрустального глобуса по итогам Кубка мира сезона 2010/2011 в масс-старте.

Обладатель двух малых хрустальных глобусов по итогам Кубка мира сезона 2011/2012 в гонке преследования и в масс-старте.

Сезон 2011/2012 годов стал лучшим в карьере Дарьи. В Кубке мира она впервые на равных конкурировала с признанным лидером мирового женского биатлона немкой Магдаленой Нойнер. Немецкая биатлонистка объявила сезон 2011/2012 годов заключительным в своей карьере и стремилась к победам во всех дисциплинах, но интрига в борьбе за Большой Хрустальный глобус сохранялась до конца сезона. Преимущество Нойнер в скорости было нивелировано такой же скоростью Домрачевой. В стрельбе Дарья также стала значительно стабильнее. Восемнадцать раз Дарья Домрачева поднималась на пьедестал почета в различных гонках сезона. Впервые в своей карьере стала чемпионкой мира, завоевав «золото» в гонке преследования на чемпионате мира в Рупольдинге. По итогам сезона Домрачева заняла второе место в общем зачёте Кубке мира с отставанием от Нойнер в 28 очков, выиграла два малых хрустальных глобуса — в преследовании и масс-старте, была второй в зачете спринта и третьей в индивидуальных гонках.

В предверии кубкового сезона 2012/13 годов Домрачева считалась фавориткой и главной претенденткой на завоевание Большого Хрустального глобуса. Однако, результаты биатлонистки оказались неоднозначными. Великолепные старты сочетались с откровенными провалами. Главной причиной неудач Дарьи стала нестабильная стрельба, хотя в скоростном компоненте она по-прежнему оставалась одной из лучших. На чемпионате мира в чешском Нове-Место Дарья выиграла второе золото в карьере — на этот раз победа пришла в масс-старте. Всего в сезоне 2012/13 годов Домрачева выиграла три гонки Кубка мира и девять раз поднималась на подиум. В общем зачете спортсменка повторила прошлогодний результат, закончив сезон второй.