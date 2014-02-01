Хоккейная команда президента встретилась с ледовой дружиной Брестской области в рамках VII республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд

Новости Беларуси. Статус любительский - отношение профессиональное. В Банаовчах на хоккейной арене встретились команда Брестской области и комманда Президента Республики Беларусь. Завершается групповой этап VII республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поединок для команд выдался нелегким. Обе дружины показали быструю и напряженную игру.

Дмитрий Басков, вратарь команды Президента Республики Беларусь:

Честно говоря, Брестская область очень напоминает сегодня Брестскую крепость. Они очень героически отрабатывают в обороне, сражаются, не подпускают на пятак практически наших хоккеистов. И при этом очень сильно контратакуют. Поэтому не дают отдохнуть, постоянно доставляя какие-то неудобства.

Александр Иваненко, нападающий команды Брестской области:

Появилось много хороших, опытных игроков, добавились разные команды. Допустим, в той же Президентской, и Шульга, и Михалев, и Микульчик Павел. В нашей команде добавились только ребята молодые, которые не смогли пробиться в экстралигу.

Игра завершилась победой команды Президента со счетом 7:3. Сегодня прошли еще две турнирные встречи. Команда Гомельской области одержала победу Над Могилевской - 5:3, а хоккеисты Минской области сыграли вничью с командой Гродненского региона - 3:3. На первой строчке таблицы попрежнему команда Президента.