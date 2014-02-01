Любовь Черкашина станет послом II летних юношеских Олимпийских игр

Новости Беларуси. Международный олимпийский комитет уполномочил бронзового призера Олимпийских Игр 2012 года по художественной гимнастике Любовь Черкашину стать послом II летних юношеских Олимпийских игр. Пройдут они с 16 по 28 августа нынешнего года в китайском Нанкине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодые послы» - один из проектов, который реализует комитет в рамках культурно-образовательной программы. Со своими командами встретятся 105 прославленных спортсменов. С избранием на должность посла Любовь Черкашину в своем послании поздравил Президент международного олимпийского комитета Томас Бах.

Она не понаслышке знает, что такое «дух олимпизма». Знаменитая белорусская гимнастка Любовь Черкашина не раз поднималась на призовой пьедестал. Участие в чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх... Её дебют на международных соревнованиях состоялся ещё в 2003. Сегодня именитая спортсменка делится опытом с молодыми талантами. Поедет и на II летние юношеские Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет уполномочил гимнастку стать послом на предстоящем мировом первенстве.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олмпиады-2012 по художественной гимнастике:

Мы будем нести какой-то драйв, энергию, какие-то наши жизненные рассказы откликнуться в сердцах молодых спортсменов. Я всегда наблюдала, когда есть послы. Помню, Исинбаева была послом. Это очень здорово, потому что ты понимаешь, что перед тобой человек-легенда, он достиг высот в своем виде спорта. И ты хочешь стремиться к этому. И когда вот он «живой проходит, ты загораешься, еще больше хочешь победить.

За свою карьеру она успела почувствовать вкус олимпийских соревнований. 2012 год, Лондон и... знаменитые кадры. Всего пару лет назад они облетели СМИ всего мира. Любовь Черкашина вышла в финал выступлений и стала бронзовым призёром, уступив лишь двум признанным мастерам – россиянкам Евгении Канаевой и Дарье Дмитриевой.

Сегодня это уже, можно сказать, история белорусской художественной гимнастики. Но вот как раз таки популяризировать спорт и признаны послы олимпийских игр. С избранием на почетную должность Любовь Черкашину в своем послании поздравил Президент международного олимпийского комитета Томас Бах.

Томас Бах, Президент Международного Олимпийского комитета:

Ваша роль в качестве посла имеет значение не только для спортсменов, участвующих в Играх, но и для молодых людей во всем мире. МОК создал интернет-сообщество из более чем 27 миллионов человек, и мы хотели бы работать с вами, чтобы вы смогли поделится своим опытом через различные средства массовой информации, и в том числе через социальные медиа. Мы благодарим вас за вашу преданность олимпийскому движению, а также за содействие в проведении юношеских Олимпийских игр.

Своим собственным примером они должны показать, что такое «олимпийские победы». «Молодые послы» — один из проектов, реализуемый Международным олимпийским комитетом. Представителя выбирают от каждой страны.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олмпиады-2012 по художественной гимнастике:

Есть начинающий художник, а есть картина Айвазовского. И он к ней стремится. Вот, наверное, такая аналогия. Такой алгоритм. Если даже из художественной гимнастики девочки меня увидят, конечно они помнят мою бронзовую олимпийскую медаль, они будут стремиться.

И действительно. Белорусским гимнасткам есть что рассказать будущим «надеждам». Первое белорусское золото в художественной гимнастике Марина Лобач завоевала еще в 1988. С тех пор наши спортсменки в десятке сильнейших. Победных результатов болельщики ждут и от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Вот только сами спортсмены прогнозов делать не берутся.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олмпиады-2012 по художественной гимнастике:

Спорт — это развлечение, азарт для зрителя. Для нас, понятно, это робота, наша профессиональная деятельность. Но для зрителя - это зрелище. И какое зрелище может быть запланированным?