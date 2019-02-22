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БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы

22 февраля 2019 08:21
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Новости Беларуси. БАТЭ провел вторую игру 1/16 финала Лиги Европы. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне ребята Алексея Баги встречались с футболистами «Арсенала», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, неделю назад в Борисове БАТЭ добыл сенсационную победу со счетом 1:0.

Февральская сенсация в Борисове. БАТЭ обыграл «Арсенал»

БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы-1

БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы-3

А вот на этот раз канониры взяли реванш. Уже в первой половине игры хозяева дважды отправили мяч в сетку. Сначала им помог защитник БАТЭ Волков. А потом гол на свой счет записал Мустафа.

После перерыва лондонцы продолжали атаковать. Как результат, мяч попал в сетку после удара Папастатопуласа. 3:0 – в пользу «Арсенала». БАТЭ завершает выступление в Лиге Европы.

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# Футбол # Фотофакт

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