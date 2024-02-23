В честь Дня защитников Отечества в Минске состоялся традиционный «Забег настоящих мужчин»

В честь праздника защитников Отечества в Минске состоялся традиционный «Забег настоящих мужчин» – возможность показать свою выносливость и смелость для всех желающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2024 году забег проходил возле «Чижовка-Арены». Участники преодолевали дистанцию 3 километра. Особенностью соревнования является дресс-код. Некоторые бегут с голым торсом. Для этого нужно быть не только отважным, но и иметь хорошую закалку. Многие атлеты примеряют яркие образы и создают неповторимое настроение праздника.

Николай Бодак, участник забега (г. Минск):

Когда-то 8 лет назад летом проходил в Минске полумарафон, и я очень зарядился этой энергией. И с того момента начали интересоваться такими стартами, которые проходят в Минске и в стране. С того момента мы начали вести активный образ жизни.

Александр Вареников, участники забега (г. Молодечно):

Мы любители. Мы бегаем ежедневно. С этого года мы начали бегать каждый день. И вот в 4:40 утра мы встаем и преодолеваем дистанцию в 10-15 километров ежедневно. И вот сын доказал, что 3 километра в 4 года – это не дистанция. Он справился, все сам. Когда я бежал и видел, как бежит за мной сын, думал: потекут слезы на самом деле. И гордость за него и за себя. Надеюсь, что если каждый родитель будет так себя вести, показывать пример, у нас будет хорошая нация. И впереди у нас только лучшие годы!

«Забег настоящих мужчин» проводится уже седьмой год. Для некоторых это первый опыт, для других – настоящая традиция. Абсолютным чемпионом соревнований стал Вадим Старостенко из Гомеля.