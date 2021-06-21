Квалификация ЧМ по пляжному футболу. Сборная Беларуси победила команду Польши

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала в квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни катком прошлись по полякам, обыграв их 8:2.

Счет был открыт уже на стартовой минуте – Бокач отлично приложился к мячу. До антракта белорусы сумели отличиться еще раз – капитулировать оппонента заставил Гордецкий. А во втором тайме дружина Николаса Альварадо показала всю свою мощь, причем как в атаке, так и в защите. Все это закономерно отразилось на табло, белорусы сильнее – 8:2. У нас по дублю оформили Гордецкий и Чайковский.