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Квалификация ЧМ по пляжному футболу. Сборная Беларуси победила команду Польши

21 июня 2021 19:34
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала в квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни катком прошлись по полякам, обыграв их 8:2.

Квалификация ЧМ по пляжному футболу. Сборная Беларуси победила команду Польши-1

Счет был открыт уже на стартовой минуте – Бокач отлично приложился к мячу. До антракта белорусы сумели отличиться еще раз – капитулировать оппонента заставил Гордецкий. А во втором тайме дружина Николаса Альварадо показала всю свою мощь, причем как в атаке, так и в защите. Все это закономерно отразилось на табло, белорусы сильнее – 8:2. У нас по дублю оформили Гордецкий и Чайковский.

Квалификация ЧМ по пляжному футболу. Сборная Беларуси победила команду Польши-4

22 июня померяемся силами с норвежцами, 23-го – с испанцами. Во второй отборочный раунд выйдут два сильнейших коллектива. А вообще, по итогам европейской квалификации будет разыграно четыре счастливых билета. Сам же чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Там сразятся 16 сильнейших сборных мира.

# Футбол Беларуси # Вадим Бокач # Николас Альварадо # Егор Гордецкий # Никита Чайковский # Фотофакт

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