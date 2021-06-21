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13 наград и рекорды турнира. Результаты белорусских легкоатлетов на командном ЧЕ в Румынии

21 июня 2021 12:54
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты заняли второе место в первой лиге на завершившемся в Румынии командном чемпионате Европы и вернули себе прописку в суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 наград и рекорды турнира. Результаты белорусских легкоатлетов на командном ЧЕ в Румынии-1

Всего белорусы завоевали 13 наград, шесть из которых высшей пробы. Золотые медали в нашу копилку положили: Эльвира Герман, которая также установила рекорд турнира, Максим Нестеренко в тройном прыжке, бегунья Дарья Борисевич, прыгун в высоту Андрей Чурило и барьерист Виталий Парахонько.

13 наград и рекорды турнира. Результаты белорусских легкоатлетов на командном ЧЕ в Румынии-4

Белорусы победили и в беговой эстафете 4 по 400 метров.

# Легкая атлетика # Эльвира Герман # Максим Нестеренко # Дарья Борисевич # Андрей Чурило # Виталий Парахонько # Фотофакт

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