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Сборная Беларуси вышла в плей-офф женского ЧЕ по баскетболу с первого места

21 июня 2021 12:30
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Новости Беларуси. Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси вышла в плей-офф женского ЧЕ по баскетболу с первого места-1

В числе соискателей титула остается команда Беларуси. Подопечные Натальи Трофимовой в заключительном поединке предварительного раунда уверенно победили дружину Швеции (78:54) и с первого места, набрав пять очков, напрямую вышли в четвертьфинал.

Сборная Испании также набрала пять баллов, но по личной победе наши девушки оказались выше. Четвертьфинал запланирован на 23 июня.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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