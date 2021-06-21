Сборная Беларуси вышла в плей-офф женского ЧЕ по баскетболу с первого места

Новости Беларуси. Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В числе соискателей титула остается команда Беларуси. Подопечные Натальи Трофимовой в заключительном поединке предварительного раунда уверенно победили дружину Швеции (78:54) и с первого места, набрав пять очков, напрямую вышли в четвертьфинал.

Сборная Испании также набрала пять баллов, но по личной победе наши девушки оказались выше. Четвертьфинал запланирован на 23 июня.