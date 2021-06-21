Соболенко на четвёртой строчке, Азаренко – 14-я. Белорусы в рейтингах WTA и АТР

Новости Беларуси. В обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации в одиночном разряде Арина Соболенко по-прежнему 4-я ракетка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко поднялась на две ступеньки и сейчас располагается на 14-й строчке. Александра Саснович потеряла одну позицию, она 101-я.