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Соболенко на четвёртой строчке, Азаренко – 14-я. Белорусы в рейтингах WTA и АТР

21 июня 2021 13:38
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Новости Беларуси. В обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации в одиночном разряде Арина Соболенко по-прежнему 4-я ракетка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко на четвёртой строчке, Азаренко – 14-я. Белорусы в рейтингах WTA и АТР-1

Виктория Азаренко поднялась на две ступеньки и сейчас располагается на 14-й строчке. Александра Саснович потеряла одну позицию, она 101-я.

Соболенко на четвёртой строчке, Азаренко – 14-я. Белорусы в рейтингах WTA и АТР-4

У мужчин Егор Герасимов расположился на 72-й строке ATP, Илья Ивашко занимает 87-е место.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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