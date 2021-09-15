Куман о разгроме «Барсы»: я не хочу искать оправданий, через 3-4 недели команда будет другой

Первый игровой день группового этапа главного клубного футбольного турнира континента Лиги чемпионов подарил много знаковых событий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь и первая в истории дуэль «Челси» с «Зенитом», и возвращение в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Валерия Колесникова, СТВ:

И все-таки хочется выделить противостояние «Барсы» и «Баварии». Многие его ждали с особым нетерпением. Увы, но можно констатировать: без Месси «сине-гранатовые» как без рук. И дело даже не в сухом поражении. Его как раз можно попытаться объяснить множеством причин. Но статистика – вещь упрямая. И гласит четко: за 90 минут «Барса» нанесла ноль ударов в створ ворот. Великая «Барселона» так и не удосужилась ни разу за матч попасть в рамку. Вот и отрицайте, что каталонцы – команда одного исполнителя.

А вот «Бавария», напротив, предстала коллективом, который умеет и хочет играть. Начало разгрому на 33-й минуте положил Мюллер. А во втором тайме его почин дважды поддержал Левандовски. 3:0 – немецкий клуб во второй раз кряду громит «Барсу» и, похоже, становится для нее чуть ли не палачом.