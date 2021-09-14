Сергей Большаков подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Сезон-2020/2021 голкипер провел в минской «Юности», которой помог выиграть чемпионский титул в экстралиге, а также был признан лучшим вратарем прошедшего сезона.

В регулярке на его счету 27 игр. В плей-офф голкипер провел 9 матчей. Также в послужном списке у минского стража ворот значатся два сезона за хабаровский «Амур», «Сочи», воскресенский «Химик» и «Рязань» из ВХЛ. Большаков также принимал участие в трех матчах КХЛ.