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Сергей Большаков подписал пробный контракт с минским «Динамо»

14 сентября 2021 21:48
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Новости Беларуси. Вратарь хоккейной «Юности» Сергей Большаков подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Большаков подписал пробный контракт с минским «Динамо»-1

Сезон-2020/2021 голкипер провел в минской «Юности», которой помог выиграть чемпионский титул в экстралиге, а также был признан лучшим вратарем прошедшего сезона.

Сергей Большаков подписал пробный контракт с минским «Динамо»-4

В регулярке на его счету 27 игр. В плей-офф голкипер провел 9 матчей. Также в послужном списке у минского стража ворот значатся два сезона за хабаровский «Амур», «Сочи», воскресенский «Химик» и «Рязань» из ВХЛ. Большаков также принимал участие в трех матчах КХЛ.

# Хоккей Беларуси # Сергей Большаков # Фотофакт

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