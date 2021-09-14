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Хоккей. Олег Антоненко и Олег Микульчик стали консультантами ФХБ и института сборных команд

14 сентября 2021 21:47
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Новости Беларуси. Олег Антоненко и Олег Микульчик стали консультантами Белорусской федерации хоккея и института сборных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Олег Антоненко и Олег Микульчик стали консультантами ФХБ и института сборных команд-1

В обязанности экс-игроков сборной Беларуси входит помощь в подготовке резерва нацкоманды, а также участие в тренировочном процессе сборных U16, U17, U18 и U20.

Хоккей. Олег Антоненко и Олег Микульчик стали консультантами ФХБ и института сборных команд-4

Каждому из коучей доверено профильное направление: Олег Антоненко сконцентрируется на работе с нападающими, а Олег Микульчик примет работу с защитниками.

# Хоккей Беларуси # Олег Антоненко # Олег Микульчик # Фотофакт

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