Хоккей. Олег Антоненко и Олег Микульчик стали консультантами ФХБ и института сборных команд

Новости Беларуси. Олег Антоненко и Олег Микульчик стали консультантами Белорусской федерации хоккея и института сборных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В обязанности экс-игроков сборной Беларуси входит помощь в подготовке резерва нацкоманды, а также участие в тренировочном процессе сборных U16, U17, U18 и U20.