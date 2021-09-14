ЧБ по хоккею. «Шахтёр» обыграл «Локомотив» в матче 6-го тура

Новости Беларуси. В рамках 6-го тура чемпионата Беларуси по хоккею 14 сентября состоялись три поединка. Исход встречи «Шахтера» и «Локомотива» специалисты не пытались прогнозировать, и это было правильное решение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оршанцы после пяти проведенных игр чемпионата расположились в промежуточном протоколе на 8-й позиции. Солигорский «Шахтер» замыкает пока топ-4.

После стартового свистка обе команды осторожничали, поэтому первая 20-минутка оказалась безголевой, а вот во второй гости уже освоились и решили навязать свою игру, в результате на 9-й минуте второго периода Андрей Перегуда смог распечатать ворота хозяев, «железнодорожники» держали инициативу аж до перерыва. Но «горняков» такой расклад не устроил, и Валентин Разумняк восстановил равновесие. Выявить, кто сильнее, в основное время командам так и не удалось, овертайм также был безрезультатным. И только в серии послематчевых буллитов «Шахтер» все же записал на свой счет победу – 2:1.