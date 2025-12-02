Кубок Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске

Вторник прошел под грифом технических выступлений. В дуэте победу праздновали минчанки – Анастасия Головко и Елизавета Малышева. В соло бесспорной фавориткой была участница Олимпийских игр, призер мировых этапов – Василина Хондошко. Белоруска представила свою уже обкатанную программу Funny Girl, с которой на мировом форуме завоевала серебро, набрав 260 баллов. На родной глади девушка получила оценку 263 и победила. Ее артистизм и безупречное выступление – пример подрастающему поколению, а костюм, который сшил папа, ярко подчеркивает индивидуальность.

В Минске стартовал Кубок Беларуси по синхронному плаванию. Участницы подводят итоги года и начинают новый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василина Хондошко, победительница Беларуси по синхронному плаванию:

Папа шил сам на швейной машинке этот купальник и мумию. Только начало сезона, и в целом, по своим ощущениям, все классно. Мы двигаемся, работаем над новыми постановками. Поэтому это такой проходящий старт.

Я считаю, что наши девчонки очень хорошие. У них есть хорошие данные, главное – чтобы все правильно направляли свои силы и чтобы из этих детей мы смогли сделать настоящие таланты и получить победы.

Среди участниц самой юной была брестчанка – Есения Шмырко. Из своих 11 лет 6 девочка отдала спорту и ставит амбициозные цели.

Есения Шмырко, участница турнира:

У меня есть кумир – Василина Хондошко. Моя цель в будущем – постараться улучшить соло и сделать его сложнее. Я хочу превзойти Василину Хондошко.