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Кубок Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске

02 декабря 2025 17:55
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В Минске стартовал Кубок Беларуси по синхронному плаванию. Участницы подводят итоги года и начинают новый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Юлии Силипицкой.

Вторник прошел под грифом технических выступлений. В дуэте победу праздновали минчанки – Анастасия Головко и Елизавета Малышева. В соло бесспорной фавориткой была участница Олимпийских игр, призер мировых этапов – Василина Хондошко. Белоруска представила свою уже обкатанную программу Funny Girl, с которой на мировом форуме завоевала серебро, набрав 260 баллов. На родной глади девушка получила оценку 263 и победила. Ее артистизм и безупречное выступление – пример подрастающему поколению, а костюм, который сшил папа, ярко подчеркивает индивидуальность.

Кубок Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске-2

Василина Хондошко, победительница Беларуси по синхронному плаванию:
Папа шил сам на швейной машинке этот купальник и мумию. Только начало сезона, и в целом, по своим ощущениям, все классно. Мы двигаемся, работаем над новыми постановками. Поэтому это такой проходящий старт. 

Я считаю, что наши девчонки очень хорошие. У них есть хорошие данные, главное – чтобы все правильно направляли свои силы и чтобы из этих детей мы смогли сделать настоящие таланты и получить победы.

Среди участниц самой юной была брестчанка – Есения Шмырко. Из своих 11 лет 6 девочка отдала спорту и ставит амбициозные цели.

Есения Шмырко, участница турнира:
У меня есть кумир – Василина Хондошко. Моя цель в будущем – постараться улучшить соло и сделать его сложнее. Я хочу превзойти Василину Хондошко.

Кубок Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске-4

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:
На разных этапах Кубка мира будут представлены разные виды программ. Где-то соло, где-то только дуэт. Мы это будем рассматривать в процессе, потому что все зависит от дальности. В следующем году мы планируем участвовать в нейтральном статусе, если ничего не изменится с 1 января. У каждого есть шансы и возможность.

Во второй соревновательный день участницы, а их более 100, разыграют медали во всех произвольных программах.

Подробности смотрите в видео.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко # Елена Светличная # Спортивные соревнования

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