Денис Лаптев – лучший игрок 30-го тура ЧБ по футболу

Нападающий «Гомеля» Денис Лаптев стал лучшим игроком 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он внес весомый вклад в победу своего клуба над «Сморгонью» – 3:1.

Форвард оформил первый дубль за два с лишним года – сначала он поразил ворота «медведей» на экваторе первого тайма, а затем повторил успех во втором. Игрок продемонстрировал умение оказываться в нужном месте, находить голевые моменты и конвертировать опасные ситуации в результативные взятия ворот. «Гомель», напомним, завершил сезон на 9-м месте турнирной таблицы.

Автором лучшего гола стал защитник минского «Динамо» – Алексей Вакулич. Он открыл счет в поединке против чемпиона «МЛ Витебска» на 40-й минуте эффектным дальним выстрелом после передачи Никиты Демченко.

Лучшим в рейтинге сэйвов стало спасение от вратаря новополоцкого «Нафтана» Алексея Харитоновича. Он показал надежную игру в матче против «Арсенала». Вратарь выручал, казалось, в самых острых ситуациях, здорово играл ногами и не позволил оппонентам пробить.