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Кубок Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» по пенальти обыграло новополоцкий «Нафтан»

10 июля 2021 16:49
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Новости Беларуси. Продолжается Кубок Беларуси по футболу. 10 июля в афише дня два поединка 1/16 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на поле вышли новополоцкий «Нафтан» и брестское «Динамо».

Кубок Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» по пенальти обыграло новополоцкий «Нафтан»-1

Весьма неожиданно «нефтяники» открыли счет уже на первой минуте поединка. Отличился Рассолько. На 28-й минуте преимущество хозяев стало уже двукратным. Для того чтобы собраться, подопечным Ковальчука понадобился целый час. И лишь к исходу поединка они отквитали сначала один гол, а на второй компенсированной минуте перевели игру в дополнительное время. Но победителя не удалось выявить и там. Тогда команды отправились на серию послематчевых пенальти, где удачливее оказались брестчане – 3:2.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Павел Рассолько # Фотофакт

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