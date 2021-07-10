Кубок Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» по пенальти обыграло новополоцкий «Нафтан»

Весьма неожиданно «нефтяники» открыли счет уже на первой минуте поединка. Отличился Рассолько. На 28-й минуте преимущество хозяев стало уже двукратным. Для того чтобы собраться, подопечным Ковальчука понадобился целый час. И лишь к исходу поединка они отквитали сначала один гол, а на второй компенсированной минуте перевели игру в дополнительное время. Но победителя не удалось выявить и там. Тогда команды отправились на серию послематчевых пенальти, где удачливее оказались брестчане – 3:2.