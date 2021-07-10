С правом выкупа. Белорусского футболиста Илью Шкурина арендовало киевское «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусский футболист Илья Шкурин сыграет за киевское «Динамо» в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Украинский клуб оформил соглашение с правом выкупа.

10 июля столичный клуб отправился на второй тренировочный сбор во Францию, к которому присоединился и белорусский форвард. Подобное решение об аренде со стороны гранда наших южных соседей вызвано травмой нападающего Артема Беседина, который выбыл ориентировочно на полгода.