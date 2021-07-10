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С правом выкупа. Белорусского футболиста Илью Шкурина арендовало киевское «Динамо»

10 июля 2021 16:09
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Новости Беларуси. Белорусский футболист Илья Шкурин сыграет за киевское «Динамо» в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Украинский клуб оформил соглашение с правом выкупа.

С правом выкупа. Белорусского футболиста Илью Шкурина арендовало киевское «Динамо»-1

10 июля столичный клуб отправился на второй тренировочный сбор во Францию, к которому присоединился и белорусский форвард. Подобное решение об аренде со стороны гранда наших южных соседей вызвано травмой нападающего Артема Беседина, который выбыл ориентировочно на полгода.

С правом выкупа. Белорусского футболиста Илью Шкурина арендовало киевское «Динамо»-4

Илья Шкурин перешел в ЦСКА в январе 2020 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл в девяти матчах и забил три гола.

# Футбол Беларуси # Илья Шкурин # Артем Беседин # Фотофакт

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