С правом выкупа. Белорусского футболиста Илью Шкурина арендовало киевское «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусский футболист Илья Шкурин сыграет за киевское «Динамо» в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Украинский клуб оформил соглашение с правом выкупа.
Новости Беларуси. Белорусский футболист Илья Шкурин сыграет за киевское «Динамо» в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Украинский клуб оформил соглашение с правом выкупа.
10 июля столичный клуб отправился на второй тренировочный сбор во Францию, к которому присоединился и белорусский форвард. Подобное решение об аренде со стороны гранда наших южных соседей вызвано травмой нападающего Артема Беседина, который выбыл ориентировочно на полгода.
Илья Шкурин перешел в ЦСКА в январе 2020 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл в девяти матчах и забил три гола.