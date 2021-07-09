Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдона

9 июля на кортах одного из самых престижных травяных турниров – Уимблдон – день полуфинальных поединков среди мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Имя первого финалиста – Маттео Берреттини. В первом матче 1/2 ему противостоял польский теннисист, 18-й в списке ATP Хуберт Гуркач. Матч продолжался 2 часа 39 минут. Для выяснения лучшего спортсмены задействовали 4 сета, где сильнее оказался итальянец – 6:3, 6:0, 6:7, 6:4.