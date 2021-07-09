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Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдона

09 июля 2021 20:55
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9 июля на кортах одного из самых престижных травяных турниров – Уимблдон – день полуфинальных поединков среди мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдона-1

Имя первого финалиста – Маттео Берреттини. В первом матче 1/2 ему противостоял польский теннисист, 18-й в списке ATP Хуберт Гуркач. Матч продолжался 2 часа 39 минут. Для выяснения лучшего спортсмены задействовали 4 сета, где сильнее оказался итальянец – 6:3, 6:0, 6:7, 6:4.

Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдона-4

За второе место в финале боролись Новак Джокович и Денис Шаповалов. И все же удача оказалась на стороне серба. Счет матча – 7:6, 7:5, 7:5.

# Теннис # Маттео Берреттини # Хуберт Гуркач # Новак Джокович # Денис Шаповалов # Фотофакт

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