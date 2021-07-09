«На протяжении сезона они не очень хорошо выступали». Какие сюрпризы преподнёс старт первенства Беларуси по академической гребле?
Новости Беларуси. Первенство Беларуси по академической гребле, где заявились более 237 человек со всей страны, определит не только чемпионов, но и выездной состав на мировой форум до 18 лет, который примет болгарский Пловдив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
9 июля определились чемпионы Беларуси в четырех дисциплинах. В одиночке у юношей первенство досталось Константину Самойлову.
Константин Самойлов, победитель первенства Беларуси по академической гребле:
Результатом доволен. Гораздо лучше, чем в прошлом году было. Гонка была тяжелая, соперники опытные, мне знакомые. Поедем на мир, а дальше готовиться к Олимпиаде.
У девушек победила Виктория Васильева. В классе двойка парная у ребят с большим преимуществом викторию праздновали Евгений Лисовский и Владимир Сергеенко, у девчат неожиданно первыми к финишу пришли Карина Минкова и Полина Золотарева. Отечественный старт проходит по олимпийской системе, которая включает в себя семь комплектов наград для девушек и семь наград для юношей. Но не все победители первенства страны представят Беларусь в тех классах, в которых праздновали победу.
Юлия Бичик, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по академической гребле:
Удивили меня Золотарева Полина и Минкова Карина в двойке безрульной, которые выиграли на данном первенстве, потому что на протяжении этого сезона они не очень хорошо выступали. Будет еще решаться, в каком классе они поедут. Скорее всего, что это будет или четверка безрульная, или восьмерка, но не двойка. Мы рассчитываем как минимум на одну медаль у юниоров, а как максимум – хотелось бы больше.
10 июля пройдет последний день соревнований. Спортсмены разыграют семь комплектов наград.