Кто представит Беларусь на финальном этапе Кубка IBU в «Раубичах»

Новости Беларуси. Большой биатлон снова в «Раубичах». 4 марта под Минском стартует финальный этап Кубка IBU, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас ждут три соревновательных дня и две дисциплины – спринт и масс-старт. Первые участники появятся на трассе уже в 12 часов. Среди соискателей наград будут и две белоруски. Это Динара Алимбекова и Аделина Сабитова.

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В 14 часов на дистанцию короткой гонки отправятся мужчины. В стартовых протоколах фамилии трех наших биатлонистов: выйдут на трассу Виктор Кривко, Максим Воробей и Егор Казаринов. Всего же в турнир заявились представители 31 страны.

Напомним, совсем недавно в «Раубичах» завершился чемпионат Европы. Белорусы выиграли три золотые награды, одну бронзовую и безоговорочно заняли первое место в общемедальном зачете.