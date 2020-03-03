Историческое противостояние между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром». Кому достанется Суперкубок Беларуси?

Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартует 4 марта матчем за Суперкубок страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На поле футбольного клуба «Минск» встретятся чемпион страны – брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». Команды уже прибыли в столицу. 3 марта прошли пресс-конференции главных тренеров и тренировки обеих дружин.





Противостояние между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» уже можно назвать историческим. Впервые одна из команд, борющихся за Суперкубок, – это не БАТЭ. И «Динамо», и «Шахтер» существенно изменили составы в период межсезонья. В первую очередь, это касается тренеров. Для нового главкома «желто-черных» – украинского специалиста Юрия Вернидуба – предстоящий матч станет первым официальным в белорусском футболе.