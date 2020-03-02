Беларусь стала первой в медальном зачёте по итогам ЧЕ в «Раубичах»

Новости Беларуси. Три золота, одно серебро и достойный уровень проведения соревнований! Таковы результаты белорусов на чемпионате Европы по биатлону–2020 в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Дважды триумфатором гонок становился белорусский биатлонист Сергей Бочарников – в суперспринте и пасьюте. Дважды на пьедестал поднимались и прекрасные представительницы этого вида спорта. Победу в гонке преследования одержала Елена Кручинкина, а наша Ирина Кривко заняла третье место в спринте.

Всего же участие в соревнованиях приняло около 270 спортсменов в составе 35 команд. Эти старты отличались высокой конкуренцией, ведь некоторые сборные приехали сильнейшими составами, причём как молодые биатлонисты, так и опытные. Порадовала участников и болельщиков также праздничная атмосфера форума. Даже дождь и непогода не прогнали с трибун многочисленных любителей биатлона. Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»