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Беларусь стала первой в медальном зачёте по итогам ЧЕ в «Раубичах»

02 марта 2020 06:58
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Новости Беларуси. Три золота, одно серебро и достойный уровень проведения соревнований! Таковы результаты белорусов на чемпионате Европы по биатлону–2020 в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стала первой в медальном зачёте по итогам ЧЕ в «Раубичах»-1



Дважды триумфатором гонок становился белорусский биатлонист Сергей Бочарников – в суперспринте и пасьюте. Дважды на пьедестал поднимались и прекрасные представительницы этого вида спорта. Победу в гонке преследования одержала Елена Кручинкина, а наша Ирина Кривко заняла третье место в спринте.

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Беларусь стала первой в медальном зачёте по итогам ЧЕ в «Раубичах»-4

Всего же участие в соревнованиях приняло около 270 спортсменов в составе 35 команд. Эти старты отличались высокой конкуренцией, ведь некоторые сборные приехали сильнейшими составами, причём как молодые биатлонисты, так и опытные. Порадовала участников и болельщиков также праздничная атмосфера форума. Даже дождь и непогода не прогнали с трибун многочисленных любителей биатлона.

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Беларусь стала первой в медальном зачёте по итогам ЧЕ в «Раубичах»-7

Напомним, континентальное первенство было перенесено в Беларусь, поскольку Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия. В итоге, белорусским «Раубичам» пришлось приводить трассы в порядок за очень короткое время. Работали в несколько смен. За процессом лично следил глава государства. 

# Биатлон # Сергей Бочарников # Елена Кручинкина # Фотофакт

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