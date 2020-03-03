БГК им. Мешкова в четвертьфинале СЕХА-лиги встретится с украинским «Мотором»

Брестчане на домашнем паркете провели второй матч 1/8 финала против команды Пекинского университета. Днем ранее соперники уже встречались, и тогда БГК победил с разницей в 20 мячей – 46:26.

На этот раз наша команда победила более скромно. Итоговые цифры – 41:23. БГК идет дальше и в четвертьфинале встретится с украинским «Мотором». 7 марта команды сыграют в Бресте, 11 марта – в Запорожье.