Арина Соболенко возглавляет рейтинг WTA

После завершения третьего в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Великобритании – международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. У женщин на вершине остается Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако сокращается отрыв от ближайшей преследовательницы – Елены Рыбакиной. В активе землячки на данный момент 8 550 очков. У представительницы Казахстана на 400 баллов меньше. Тройку сильнейших замыкает Джессика Пегула. Полька Ига Швентек опустилась сразу на пять строчек, теперь она 8-я.

Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович с серьезными потерями, минус 21 позиция и итоговое 143-е место. У Ирины Шиманович небольшой прогресс – плюс 12 пунктов, теперь она 203-я. Алена Фалей – 230-я. Остальные соотечественницы находятся за пределами третьей сотни.

Во главе мужского топа с уверенным преимуществом – триумфатор Уимблдонского турнира – итальянец Янник Синнер. Финалист лондонского «Гранд Слэма» Александр Зверев из Германии стал вторым. Дополняет первую тройку испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов – Даниил Остапенков. Он занимает 536-ю позицию.