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На турнире в Цинциннати Саснович и Лапко сразятся за выход в основную сетку

12 августа 2018 09:30
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Новости Беларуси. На турнире Cincinnati Masters двум белорусским теннисисткам придётся сразиться между собой за выход в основную сетку. Александра Саснович и Вера Лапко успешно преодолели стартовый матч квалификации.  

В первом круге квалификации Саснович (36 WTA) противостояла американка Алисон Риск (77 WTA). Белорусская спортсменка одержала победу в трёхсетовом поединке, продолжавшемся 2 часа 2 минуты.  

В первом сете Александра не смогла навязать сопернице долгую борьбу и проиграла со счётом 2:6. Во втором сете девушка уступала до 2:5, однако сумела переломить ход встречи и выиграть раунд – 7:5. В третьем сете темп задавала уже Саснович – 6:2.  

На турнире в Цинциннати Саснович и Лапко сразятся за выход в основную сетку -1

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

Вера Лапко (66 WTA) также успешно выступила в стартовом квалификационном матче. В двух сетах белорусская теннисистка одолела российскую спортсменку Анну Блинкову (102 WTA). Матч длился 1 час 47 минут и закончился со счётом 6:3, 7:5.  

Теперь Саснович и Лапко предстоит сыграть друг с другом.  

Ещё две белоруски начнут выступление в Цинциннати с основной сетки. Арина Соболенко (39 WTA) сразится с британкой Йоханной Контой (43 WTA), а Виктория Азаренко (95 WTA) — с представительницей Испании Карлой Суарес Наварро (27 WTA).  

# Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович

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