На турнире в Цинциннати Саснович и Лапко сразятся за выход в основную сетку

Новости Беларуси. На турнире Cincinnati Masters двум белорусским теннисисткам придётся сразиться между собой за выход в основную сетку. Александра Саснович и Вера Лапко успешно преодолели стартовый матч квалификации.

В первом круге квалификации Саснович (36 WTA) противостояла американка Алисон Риск (77 WTA). Белорусская спортсменка одержала победу в трёхсетовом поединке, продолжавшемся 2 часа 2 минуты.

В первом сете Александра не смогла навязать сопернице долгую борьбу и проиграла со счётом 2:6. Во втором сете девушка уступала до 2:5, однако сумела переломить ход встречи и выиграть раунд – 7:5. В третьем сете темп задавала уже Саснович – 6:2.