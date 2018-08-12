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Алексей Шпилевский отстранён от тренировочного процесса брестского «Динамо»‍

12 августа 2018 10:11
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Новости Беларуси. Алексей Шпилевский отстранён от тренировочного процесса «Динамо-Брест». Об этом сообщается на сайте брестского клуба.  

«С 12 августа подготовкой команды к ответному квалификационному матчу Лиги Европы с «Аполлоном», а также другим предстоящим матчам займётся Марцел Личка», – говорится в сообщении.  

Также уточняется, что Сергей Ковальчук формально останется главным тренером, но теперь будет выполнять функции спортивного директора.  

Шпилевский возглавил команду 29 июня. Вскоре команду покинули Артём Милевский и Алексей Гаврилович. Под вопросом было положение Павла Савицкого, но его решили оставить в команде.  

Контракт Шпилевского был рассчитан до 2020 года. Возможно, на отстранение Алексея повлияло поражение брестского «Динамо» в матче с «Аполлоном».  

# Футбол Беларуси # Алексей Шпилевский # Марцел Личка

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