Алексей Шпилевский отстранён от тренировочного процесса брестского «Динамо»‍

Новости Беларуси. Алексей Шпилевский отстранён от тренировочного процесса «Динамо-Брест». Об этом сообщается на сайте брестского клуба.

«С 12 августа подготовкой команды к ответному квалификационному матчу Лиги Европы с «Аполлоном», а также другим предстоящим матчам займётся Марцел Личка», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что Сергей Ковальчук формально останется главным тренером, но теперь будет выполнять функции спортивного директора.

Шпилевский возглавил команду 29 июня. Вскоре команду покинули Артём Милевский и Алексей Гаврилович. Под вопросом было положение Павла Савицкого, но его решили оставить в команде.

Контракт Шпилевского был рассчитан до 2020 года. Возможно, на отстранение Алексея повлияло поражение брестского «Динамо» в матче с «Аполлоном».