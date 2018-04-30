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Белорусская бегунья Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Дюссельдорфе с отрывом в 7 минут

30 апреля 2018 08:31
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Новости Беларуси. 29 апреля в марафоне METRO Marathon Düsseldorf победила белорусская бегунья Ольга Мазурёнок. Марафон в 16 раз состоялся в немецком городе Дюссельдорф.  

Как сообщает Белорусская федерация лёгкой атлетики, белорусская спортсменка финишировала с рекордом соревнований. Мазурёнок пробежала дистанцию за 2:25:25, опередив свою ближайшую соперницу более чем на семь минут.  

Второе место заняла спортсменка из Германии Фабьен Амрейн, третьей финишную черту пересекла представительница Кении Роуз Мару.  

Два года назад Ольга заняла четвёртое место на Лондонском марафоне. Рекордсменка Беларуси показала результат в 2:23:54.  

В марте 2018 года Мазурёнок пробежала полумарафон на чемпионате мира в Валенсии. На нём белорусская спортсменка смогла обновить национальное достижение в полумарафоне. Её результат – 1:10:57.  

Ольга также является двукратной победительницей Минского полумарафона.  

«Безумно рада, что мне удалось выиграть» (подробнее здесь).  

# Белорусские спортсмены # Ольга Мазурёнок # Фабьен Амрейн # Роуз Мару

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