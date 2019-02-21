Кривошеев о Романовской: кроме Александры никто не рискнул забраться на трехсальтовый трамплин

Новости Беларуси. 12 белорусов, в том числе лидеры нашей команды Александра Романовская и Антон Кушнир, поспорят за медали 3 этапа Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается приезд топ-спортсменов. К сожалению, не помогут нашей сборной Анна Гуськова, Алла Цупер и Станислав Гладченко.