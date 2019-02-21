Технический делегат IBU: тяжело стрелять при ветровой нагрузке

Михаил Корбит, технический делегат IBU: Очень тяжело стрелять при ветровой нагрузке, как вчера было. Допустим, Кривко. Она очень здорово справилась: 2 минуты – это считается очень приличная стрельба при данной ситуации.

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

По сравнению с тем, что было вчера, вы все видели: сильный, шквалистый ветер. Очень много ошибок на огневых рубежах. Трасса была тоже очень сложная, особенно на стадионе. В принципе, в лесу она была получше. Приходилось применять специальные средства, то есть сыпали селитру перед стартом, ровняли. Это спасло, все остались довольны.