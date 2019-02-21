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Технический делегат IBU: тяжело стрелять при ветровой нагрузке

21 февраля 2019 15:21
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технический делегат IBU: тяжело стрелять при ветровой нагрузке-1

Михаил Корбит, технический делегат IBU:
Очень тяжело стрелять при ветровой нагрузке, как вчера было. Допустим, Кривко. Она очень здорово справилась: 2 минуты – это считается очень приличная стрельба при данной ситуации.

Технический делегат IBU: тяжело стрелять при ветровой нагрузке-4

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
По сравнению с тем, что было вчера, вы все видели: сильный, шквалистый ветер. Очень много ошибок на огневых рубежах. Трасса была тоже очень сложная, особенно на стадионе. В принципе, в лесу она была получше. Приходилось применять специальные средства, то есть сыпали селитру перед стартом, ровняли. Это спасло, все остались довольны.

# Биатлон # Фотофакт

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