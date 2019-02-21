Прямой эфир

Чэмпіянат Еўропы па біятлоне: што адбываецца ў «Раўбічах» у другі дзень спаборніцтваў?

21 февраля 2019 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. На чэмпіянаце Еўропы па біятлоне, які праходзіць у «Раўбічах», у самым разгары адзіночная змешаная эстафета. За тым, што адбываецца на дыстанцыі, сочыць здымачная група СТБ.

Чэмпіянат Еўропы па біятлоне: што адбываецца ў «Раўбічах» у другі дзень спаборніцтваў?-1

Першы медаль у скарбонцы беларускай зборнай па біятлоне атрымала Ірына Крыўко. Яна пасля фінішу адзначыла, што да апошняга дня не было дакладнай інфармацыі, ці будзе яна на старце. Тым больш прыемная гэтая бронза, гэта перамога над сабой, над абставінамі.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

# Биатлон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле
21 февраля 2019 13:59

Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Россияне выиграли супермикст. Текстовый онлайн
21 февраля 2019 13:52

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Россияне выиграли супермикст. Текстовый онлайн

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3
21 февраля 2019 10:16

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3