Чэмпіянат Еўропы па біятлоне: што адбываецца ў «Раўбічах» у другі дзень спаборніцтваў?

Навіны Беларусі. На чэмпіянаце Еўропы па біятлоне, які праходзіць у «Раўбічах», у самым разгары адзіночная змешаная эстафета. За тым, што адбываецца на дыстанцыі, сочыць здымачная група СТБ.

Першы медаль у скарбонцы беларускай зборнай па біятлоне атрымала Ірына Крыўко. Яна пасля фінішу адзначыла, што да апошняга дня не было дакладнай інфармацыі, ці будзе яна на старце. Тым больш прыемная гэтая бронза, гэта перамога над сабой, над абставінамі.