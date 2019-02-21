Прямой эфир

Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле

21 февраля 2019 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Усяго 12 беларусаў, у тым ліку Аляксандра Раманоўская і Антон Кушнір, паспрачаюцца за медалі 3 этапа Кубка свету па фрыстайле, паведамілі ў праграме «СТБ-спорт» на СТБ. У міжнароднай заяўцы – 60 спартсменаў з 12 краін.

Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле-1

Чакаецца прыезд у тым ліку і топ-спартсменаў. Нажаль, не дапамогуць нашай зборнай Ганна Гуськова, Ала Цупер і Станіслаў Гладчанка. Дарэчы, упершыню пройдуць спаборніцтвы па сінхронных скоках.

Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле-4

# Фристайл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Россияне выиграли супермикст. Текстовый онлайн
21 февраля 2019 13:52

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Россияне выиграли супермикст. Текстовый онлайн

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3
21 февраля 2019 10:16

КХЛ. Мінскае «Дынама» прайграла «Віцязю» з лікам 4:3

Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае
20 февраля 2019 21:23

Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае