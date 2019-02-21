Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле

Навіны Беларусі. Усяго 12 беларусаў, у тым ліку Аляксандра Раманоўская і Антон Кушнір, паспрачаюцца за медалі 3 этапа Кубка свету па фрыстайле, паведамілі ў праграме «СТБ-спорт» на СТБ. У міжнароднай заяўцы – 60 спартсменаў з 12 краін.
Навіны Беларусі. Усяго 12 беларусаў, у тым ліку Аляксандра Раманоўская і Антон Кушнір, паспрачаюцца за медалі 3 этапа Кубка свету па фрыстайле, паведамілі ў праграме «СТБ-спорт» на СТБ. У міжнароднай заяўцы – 60 спартсменаў з 12 краін.
Чакаецца прыезд у тым ліку і топ-спартсменаў. Нажаль, не дапамогуць нашай зборнай Ганна Гуськова, Ала Цупер і Станіслаў Гладчанка. Дарэчы, упершыню пройдуць спаборніцтвы па сінхронных скоках.