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Кристина Дмитрук победила Яну Фетт и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Польше

04 августа 2022 16:13
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Новости Беларуси. Кристина Дмитрук вышла в четвертьфинал турнира категории 100 в польском Гродзиске-Мазовецком, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/8 финала она нанесла поражение хорватке Яне Фетт.  

Кристина Дмитрук победила Яну Фетт и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Польше-1

Кристину не смутило солидное превосходство соперницы в рейтинге. Белоруска полагалась на себя, была собрана и мастеровита. В результате – победа в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. В четвертьфинальном поединке белорусская теннисистка встретится с сербкой Наталией Стефанович.  

# Теннис # Яна Фетт # Кристина Дмитрук # Наталия Стефанович # Фотофакт

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