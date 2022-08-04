Кристина Дмитрук победила Яну Фетт и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Польше

Новости Беларуси. Кристина Дмитрук вышла в четвертьфинал турнира категории 100 в польском Гродзиске-Мазовецком, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/8 финала она нанесла поражение хорватке Яне Фетт.

Кристину не смутило солидное превосходство соперницы в рейтинге. Белоруска полагалась на себя, была собрана и мастеровита. В результате – победа в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. В четвертьфинальном поединке белорусская теннисистка встретится с сербкой Наталией Стефанович.