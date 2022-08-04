На «Мемориале Бурдикова» в России белорусские самбисты завоевали 11 наград

В российском Кстово завершился открытый турнир по самбо «Мемориал Бурдикова», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов из России и Беларуси.

Во второй соревновательный день в весовой категории до 80 килограмм Карина Шут в финале одолела россиянку Ольгу Лихоту и стала победительницей турнира. Также копилка команды Беларуси пополнилась тремя бронзовыми наградами. В поединках за третье место виктории праздновали Марина Жарская, Елена Купаво и Сергей Лесяк. Всего на «Мемориале Бурдикова» представители Беларуси завоевали 11 наград – два золота, четыре серебра и пять бронзовых медалей.