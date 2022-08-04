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На «Мемориале Бурдикова» в России белорусские самбисты завоевали 11 наград

04 августа 2022 16:09
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В российском Кстово завершился открытый турнир по самбо «Мемориал Бурдикова», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов из России и Беларуси.  

На «Мемориале Бурдикова» в России белорусские самбисты завоевали 11 наград-1

Во второй соревновательный день в весовой категории до 80 килограмм Карина Шут в финале одолела россиянку Ольгу Лихоту и стала победительницей турнира. Также копилка команды Беларуси пополнилась тремя бронзовыми наградами. В поединках за третье место виктории праздновали Марина Жарская, Елена Купаво и Сергей Лесяк. Всего на «Мемориале Бурдикова» представители Беларуси завоевали 11 наград – два золота, четыре серебра и пять бронзовых медалей.  

# Спортивные соревнования # Ольга Лихота # Марина Жарская # Елена Купаво # Сергей Лесяк # Карина Шут # Фотофакт

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