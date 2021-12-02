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Анна Сола завоевала бронзу на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

02 декабря 2021 21:14
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Новости Беларуси. Наши биатлонистки продолжают свое успешное выступление на этапах Кубка мира. Анна Сола замкнула тройку сильнейших в шведском Эстерсунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Анна Сола завоевала бронзу на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде-1

Бронзовый призер чемпионата мира в данной дисциплине Сола не закрыла одну мишень и уступила победительнице 14,4 секунды. Это третий подиум Анны в ее карьере. Еще одна наша спортсменка Динара Алимбекова финишировала четвертой и попала в цветочную церемонию. Победу же одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Серебро у шведки Эльвиры Эберг, которая, несмотря на два промаха, сумела попасть в топ-3 и показала лучший ход дня. Ирина Лещенко стала 24-й, Елена Кручинкина – 42-й, ее сестра Ирина – 95-й.  

Анна Сола завоевала бронзу на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде-4

В общем зачете Алимбекова закрепилась на втором месте. Следующая гонка у женщин состоится 4 декабря – это будет пасьют.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Лиза Тереза Хаузер # Эльвира Эберг # Ирина Лещенко # Елена Кручинкина # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Фотофакт

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