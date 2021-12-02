Анна Сола завоевала бронзу на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Бронзовый призер чемпионата мира в данной дисциплине Сола не закрыла одну мишень и уступила победительнице 14,4 секунды. Это третий подиум Анны в ее карьере. Еще одна наша спортсменка Динара Алимбекова финишировала четвертой и попала в цветочную церемонию. Победу же одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Серебро у шведки Эльвиры Эберг, которая, несмотря на два промаха, сумела попасть в топ-3 и показала лучший ход дня. Ирина Лещенко стала 24-й, Елена Кручинкина – 42-й, ее сестра Ирина – 95-й.