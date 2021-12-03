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Женский клуб «Горизонт» не смог выйти в плей-офф Еврокубка. Баскетболистки уступили «Люблину»

03 декабря 2021 12:08
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Новости Беларуси. Женский баскетбольный клуб «Горизонт» не смог выйти в плей-офф Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающем противостоянии белоруски дома уступили «Люблину».

Женский клуб «Горизонт» не смог выйти в плей-офф Еврокубка. Баскетболистки уступили «Люблину»-1

В первой половине встречи дружины играли на равных, а после большого антракта гостьи прибавили и ушли в отрыв. Поспеть за действиями представительниц Польши хозяйки не сумели. Финальные цифры – 61:70. В своем отборочном квартете подопечные Натальи Трофимовой заняли третье место и выбыли из дальнейшей борьбы.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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