Криштиану Роналду переоделся в бездомного, чтобы удивить юного фаната

Новости Испании. Растрепанный парик, приклеенные усы и грязный бесформенный спортивный костюм.

Футболист Криштиану Роналду на днях прогулялся по центральным улицам Мадрида в образе бездомного. Это сделано для того, чтобы удивить и обрадовать юного фаната.

Встретив ребенка, Роналду избавился от атрибутов бездомного и предстал перед мальчиком в более привычном образе. Судя по реакции малыша, он никак не ожидал такого сюрприза. Португалец обнял юного фаната и подарил ему мяч с автографом.

Весной прошлого года знаменитого актера Ричарда Гира приняли за бомжа. Правда, в отличие от Роналду, в планы актера это не входило.

Француженка Карин Гомбо с супругом и 15-летним сыном отправилась на экскурсию в США. Прогуливаясь по Нью-Йорку семья увидела человека, копающегося в мусорном баке. Женщина так растрогалась, что предложила бездомному кусок пиццы. Позже выяснилось, что туристы забрели на площадку фильма, в котором снимается Ричард Гир. Подробности и больше фото вы найдете здесь.