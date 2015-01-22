Женская сборная Беларуси по хоккею на траве заняла первое место в Брюсселе

Новости Беларуси. 4 матча, три победы и кубок чемпиона. Таков итог выступления женской сборной Беларуси по хоккею на траве на 2 международном «турнире трех наций», который состоялся в Брюсселе. Наша дружина проиграла лишь дебютную дуэль и то с минимальным отставанием австралийкам 3:4. Зато в повторном свидании представительницы синеокой взяли убедительный реванш – 8:5. Хозяйки были обыграны еще более уверено: 3:1 и 5:2.

Таким образом, сборная Беларуси безоговорочно заняла первое место и с хорошим настроением продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в начале февраля в Лейпциге, сообщили в программе «СТВ-спорт».