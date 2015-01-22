Заслуженный тренер Республики Беларусь Николай Мирный: Звание «заслуженного» дедушки я получил благодаря Максиму!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - заслуженный тренер Республики Беларусь - Николай Мирный, отец известного и успешного белорусского спортсмена - теннисиста Максима Мирного. Николай Мирный расскажет, что происходит с мужчиной, когда у него появляются внуки, и каково это - быть «заслуженным» дедушкой четырёх внуков.

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

«Заслуженным» дедушкой меня совсем не надо называть, поскольку это заслуга не моя, а Максима. Ещё два сына есть, буду ждать ещё и от них. Надеюсь дождусь какого-нибудь потомства. А от Максима уже четыре: две девочки и два мальчика. Так получается, что пока ровненько и хорошо.

Где они живут?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Они живут примерно также, как и их родители: половина - здесь, иногда приходится находиться в постоянных перелётах, - там, где Максим играет турниры. Иногда - во Флориде, где он тренируется. Пока что у них жизнь устроена так. Старшая, правда учится. И очень серьезно учится.

Говорят, что у мужчины жизнь «переворачивается», когда на свет появляется ребёнок. А что происходит с мужчиной, когда на свет у него появляется внук?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

У меня такая невестка, которая не даёт мне осознавать то, что я уже такой старый и надо это ощущать, хотя бы потому, что все внуки зовут меня по имени. Так как-то повелось. До сих пор они меня зовут по имени. И никак по-другому. В этом смысле хорошо. Я никак не ощущаю себя в этом смысле себя таким уж «дряхлым» …

А Вы помните то состояние, когда Вам впервые сказали: «Николай Николаевич, у Вас появился Внучка!»

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Ксюша обратилась ко мне. Что-то ей было не совсем уютно. Максим был занят, и она обратилась ко мне. А я же помню, что было у меня с моими детьми и говорю: «Собирайся, поехали!» Максиму сказал и они поехали. Мелания - вот такое имя. Мы так захотели! Советовались с двумя бабушками. Я сказал: «Если назовёте так, как хочу, возиться не буду!» Конечно, в таком вопросе всегда должен быть семейный совет. Конечно, с последним -(именем внука) я не совсем с большим удовольствием согласился. Но поскольку у нас в семье есть Ксения Трофимовна - моя прабабушка, - вроде бы всё идет по наследству. Демида назвали по имени моего отца.

Все эти имена так или иначе идут из рода Мирных?

Николай Мирный:

Да. Совершенно верно!

Как вы считаете в Вашей семье какая роль дедушки?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Утверждение: «Так надо! Так следует!» В нашей семье у нас есть добрые и хорошие привычки, из которых дети обязательно возьмут хорошие примеры. Каждое утро я им показываю, как нужно закаляться. И чтобы они это слышали, я залезаю под холодный душ и кричу: «Колька молодец!» и они меня, естественно, слушаются. Бабушка Тамара не представляет своей жизни без книг. И от нее пошло то, что дети живут в Америке, но знают все сказки, всю классику, все, что существует. Бабушка Таня, кроме того, что она пловчиха (все дети умеют плавать), она занимается с ними также йогой.

Одним из самых главных качеств для достижения успеха является твёрдость характера, которая позволяет не бросать, а делать, делать, делать… Согласны ли Вы с этим утверждением?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

У нас, собственно, всё от этого и получилось. Просто упорство. Элементарное: идёт дождь. Что-то делать надо. И я говорю: «А давай, Максим, с тобой во время дождя пробежим кросс вокруг Серебрянки!» (когда мы в Серебрянке жили).