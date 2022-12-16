Крэйг Вудкрофт об игре с Казахстаном: доволен тем, как показала себя команда, новички отлично вписались в систему

Сборная Беларуси по хоккею провела стартовый поединок на Кубке Первого канала в Москве. В соперниках были представители Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни вышли вперед на четвертой минуте встречи. Шайбу забросил Владимир Алистров. Однако удержать ворота на замке не получилось. До ухода на перерыв оппоненты сравняли. Во втором и третьем периодах были заброшены еще три шайбы, но все в казахстанские ворота. Алистров оформил хет-трик, также отличился Роман Горбунов. Таким образом, окончательный счет – 4:1 в пользу белорусов.

18 декабря наша сборная проведет матч против россиян. А уже сегодня, 16 декабря, с участием наших хоккеистов в Москве состоится международный турнир по хоккею в формате «3 на 3». В соперниках – сборная Китая.