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Крэйг Вудкрофт об игре с Казахстаном: доволен тем, как показала себя команда, новички отлично вписались в систему

16 декабря 2022 11:39
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Сборная Беларуси по хоккею провела стартовый поединок на Кубке Первого канала в Москве. В соперниках были представители Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Крэйг Вудкрофт об игре с Казахстаном: доволен тем, как показала себя команда, новички отлично вписались в систему-1

Наши парни вышли вперед на четвертой минуте встречи. Шайбу забросил Владимир Алистров. Однако удержать ворота на замке не получилось. До ухода на перерыв оппоненты сравняли. Во втором и третьем периодах были заброшены еще три шайбы, но все в казахстанские ворота. Алистров оформил хет-трик, также отличился Роман Горбунов. Таким образом, окончательный счет – 4:1 в пользу белорусов.

18 декабря наша сборная проведет матч против россиян. А уже сегодня, 16 декабря, с участием наших хоккеистов в Москве состоится международный турнир по хоккею в формате «3 на 3». В соперниках – сборная Китая.

Крэйг Вудкрофт об игре с Казахстаном: доволен тем, как показала себя команда, новички отлично вписались в систему-4

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Я доволен тем, как показала себя команда. Отлично сыграл сегодня Алистров, Колосов продемонстрировал свой уровень. Новички также отлично вписались в систему. Повторюсь, доволен тем, как прошла игра сегодня. Будем готовиться к следующей встрече.

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Владимир Алистров # Роман Горбунов # Алексей Колосов # Фотофакт

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