«Важна сопричастность». Республиканская акция «Соберём портфель вместе» продолжается в Беларуси

Новости Беларуси. Традиционная акция «Соберем портфель вместе» проходит 27 августа в Борисовском районе. К доброму делу присоединились Белорусский союз женщин и концерн «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетным семьям из Моисеевщины вручили наборы школьных принадлежностей, рюкзаки и спортивную форму, а также сладкие угощения. Уже не первый год Белорусский союз женщин доставляет радость детям и по возможности оказывает помощь родителям – тем, кто в ней нуждается.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важна сопричастность тех, кто может помочь семьям многодетным. Это сегодня политика белорусского государства. Это и строительство жилья для многодетных семей, забота о том, чтобы были достойные пособия родителям, которые воспитывают деток в многодетных семьях. То есть это большая социальная политика нашего государства.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Эти акции общественных организаций, безусловно, важны не только тем, к кому мы приходим. Мне кажется, даже тем, кто, допустим, как мы. Дарим, отдаем частичку слов, тепла, эмоций. Тоже ты гордишься тем, что можешь кому-то помочь даже словом, не говоря уже о том, что делом.