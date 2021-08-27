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Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка мира U18

27 августа 2021 15:25
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка мира U18-1

Наши парни в последнем матче группового этапа обыграли соперников из Израиля всего на один мяч. И все же победа – 21:20. Эта победа стала третьей на турнире и позволила занять вторую позицию в секстете. В четвертьфинале Кубка мира, который пройдет 28 августа, подопечные Алексея Лашкевича сыграют с украинцами.

# Баскетбол # Алексей Лашкевич # Фотофакт

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