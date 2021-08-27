Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка мира U18

Наши парни в последнем матче группового этапа обыграли соперников из Израиля всего на один мяч. И все же победа – 21:20. Эта победа стала третьей на турнире и позволила занять вторую позицию в секстете. В четвертьфинале Кубка мира, который пройдет 28 августа, подопечные Алексея Лашкевича сыграют с украинцами.