Теннис. Юлия Готовко выбыла во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США

Новости Беларуси. Квалификация к последнему турниру серии Большого шлема Открытого чемпионата США в самом разгаре. Мы терпим потери, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова покинула турнир на первой стадии, а Юлия Готовко (249-й номер рейтинга WTA) выбыла во втором отборочном раунде US Open. Наша соотечественница уступила представительнице Египта Маяр Шериф – 4:6, 4:6.

Напомним, чтобы выступать в основе турнира, участникам необходимо пройти три круга квалификации.