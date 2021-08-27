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Теннис. Юлия Готовко выбыла во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США

27 августа 2021 15:26
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Новости Беларуси. Квалификация к последнему турниру серии Большого шлема Открытого чемпионата США в самом разгаре. Мы терпим потери, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Юлия Готовко выбыла во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США-1

Ольга Говорцова покинула турнир на первой стадии, а Юлия Готовко (249-й номер рейтинга WTA) выбыла во втором отборочном раунде US Open. Наша соотечественница уступила представительнице Египта Маяр Шериф – 4:6, 4:6. 

Напомним, чтобы выступать в основе турнира, участникам необходимо пройти три круга квалификации.

# Теннис # Ольга Говорцова # Юлия Готовко # Маяр Шериф # Фотофакт

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