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Футболисты БАТЭ обыграли лидера чемпионата Беларуси

18 сентября 2021 18:41
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Новости Беларуси. Три матча значились в расписании второго игрового дня 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ обыграли лидера чемпионата Беларуси-1

Борисовский БАТЭ принимал лидера – солигорский «Шахтер». Диспозиция такова: только победа позволяла нынешним хозяевам сохранить золотую интригу. Любой другой результат был бы на руку «горнякам». На данный момент в таблице между дружинами два балла. Но нужно помнить, что «Шахтер» имеет два противостояния в запасе. А это еще шесть зачетных пунктов.

Футболисты БАТЭ обыграли лидера чемпионата Беларуси-4

Результат матча – 0:1 в пользу БАТЭ. Результаты других матчей: «Слуцк» проиграл «Гомелю» – 1:4, брестское «Динамо» уступило «Славии» – 0:3

Точку в туре поставят 19 сентября.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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