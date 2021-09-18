Футболисты БАТЭ обыграли лидера чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Три матча значились в расписании второго игрового дня 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Три матча значились в расписании второго игрового дня 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борисовский БАТЭ принимал лидера – солигорский «Шахтер». Диспозиция такова: только победа позволяла нынешним хозяевам сохранить золотую интригу. Любой другой результат был бы на руку «горнякам». На данный момент в таблице между дружинами два балла. Но нужно помнить, что «Шахтер» имеет два противостояния в запасе. А это еще шесть зачетных пунктов.
Результат матча – 0:1 в пользу БАТЭ. Результаты других матчей: «Слуцк» проиграл «Гомелю» – 1:4, брестское «Динамо» уступило «Славии» – 0:3
Точку в туре поставят 19 сентября.