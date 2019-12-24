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«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио

24 декабря 2019 14:38
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Новости Беларуси. Удобно, практично, красиво. Александру Лукашенко показали образцы олимпийской формы к летним Играм в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-1

Базовые комплекты главе государства демонстрировали гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Один из вариантов формы выполнен в бело-синих тонах, в дизайне использованы орнаменты и узоры.

«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-4

Наиболее ярким и смелым вариантом оказались бело-красные костюмы. Особое внимание к ткани – она должна быть «дышащей» по фактуре, к тому же цвета должны красиво ложиться на телевизионную картинку.

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-7

Как это было смотрите в видеоматериале.

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-10

Президенту понравились все образцы формы, но окончательное решение сегодня принято не было. С итоговым вариантом решено определиться с привлечением общественности, в первую очередь – самих атлетов.

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-13

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-15

«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио-17

# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Фотофакт

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