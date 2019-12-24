«Красиво смотрится». Президенту Беларуси показали образцы формы для Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Удобно, практично, красиво. Александру Лукашенко показали образцы олимпийской формы к летним Играм в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базовые комплекты главе государства демонстрировали гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Один из вариантов формы выполнен в бело-синих тонах, в дизайне использованы орнаменты и узоры. «За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

Наиболее ярким и смелым вариантом оказались бело-красные костюмы. Особое внимание к ткани – она должна быть «дышащей» по фактуре, к тому же цвета должны красиво ложиться на телевизионную картинку.

Как это было смотрите в видеоматериале.