Чемпионат Беларуси по футболу. Рассказываем итоги игрового дня

Новости Беларуси. «Динамо» брестское обыграло «Динамо» минское в центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше забили столичные спортсмены, однако один раз они поразили собственные ворота. На 5-й минуте автоголом отметился Бручич. Затем минчане огорчили соперника – точный «выстрел» на счету Данило. При равных цифрах на табло – 1:1 – команды ушли на перерыв. Победную точку во втором отрезке на 52-й минуте поставил Денис Лаптев. Действующий чемпион сильнее – 2:1.