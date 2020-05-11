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Чемпионат Беларуси по футболу. Рассказываем итоги игрового дня

11 мая 2020 11:11
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Новости Беларуси. «Динамо» брестское обыграло «Динамо» минское в центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. Рассказываем итоги игрового дня-1

Больше забили столичные спортсмены, однако один раз они поразили собственные ворота. На 5-й минуте автоголом отметился Бручич. Затем минчане огорчили соперника – точный «выстрел» на счету Данило. При равных цифрах на табло – 1:1 – команды ушли на перерыв. Победную точку во втором отрезке на 52-й минуте поставил Денис Лаптев. Действующий чемпион сильнее – 2:1.

Чемпионат Беларуси по футболу. Рассказываем итоги игрового дня-4

Из других результатов тура следует выделить голевое пиршество, которое подарили зрителям «Смолевичи» и БАТЭ. Эта виктория позволила борисовскому клубу выйти на первое место в таблице. Столько же очков имеет в активе и «Слуцк», однако находится ниже по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает жодинское «Торпедо».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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