Прямой эфир

Немецкая и украинская футбольные лиги начинают тренировки после карантина

08 мая 2020 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все больше хороших новостей для футбольных болельщиков. Европейские и мировые лиги просыпаются после вынужденной паузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая к индивидуальным тренировкам на базе приступают футболисты «Барселоны», а немецкие «Боруссия» и «Шальке» в Рурском дерби возобновят чемпионат Германии уже 16 мая.

Немецкая и украинская футбольные лиги начинают тренировки после карантина-1

Из карантина возвращается не только немецкая, но и украинская футбольная лига. Правительство страны разрешило спортсменам проводить командные тренировки с 12 мая. Это значит, что клубы всех трех лиг начнут привычную, систематичную подготовку, чтобы уже с 30 мая продолжить игровой марафон.

Немецкая и украинская футбольные лиги начинают тренировки после карантина-4

В эти же дни свои чемпионаты возобновят в Сербии и Казахстане. А в июне футбол вернется на стадионы Хорватии, Турции и Англии.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?
07 мая 2020 09:48

Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?

«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание
06 мая 2020 10:18

«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание

Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»
06 мая 2020 10:10

Герасименя: «Я не была отличницей, но когда у меня в первый раз вышла за четверть тройка, очень переживала»