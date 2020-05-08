Немецкая и украинская футбольные лиги начинают тренировки после карантина

Новости Беларуси. Все больше хороших новостей для футбольных болельщиков. Европейские и мировые лиги просыпаются после вынужденной паузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая к индивидуальным тренировкам на базе приступают футболисты «Барселоны», а немецкие «Боруссия» и «Шальке» в Рурском дерби возобновят чемпионат Германии уже 16 мая.