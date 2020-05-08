Немецкая и украинская футбольные лиги начинают тренировки после карантина
Новости Беларуси. Все больше хороших новостей для футбольных болельщиков. Европейские и мировые лиги просыпаются после вынужденной паузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 мая к индивидуальным тренировкам на базе приступают футболисты «Барселоны», а немецкие «Боруссия» и «Шальке» в Рурском дерби возобновят чемпионат Германии уже 16 мая.
Из карантина возвращается не только немецкая, но и украинская футбольная лига. Правительство страны разрешило спортсменам проводить командные тренировки с 12 мая. Это значит, что клубы всех трех лиг начнут привычную, систематичную подготовку, чтобы уже с 30 мая продолжить игровой марафон.
В эти же дни свои чемпионаты возобновят в Сербии и Казахстане. А в июне футбол вернется на стадионы Хорватии, Турции и Англии.