«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам

Новости Беларуси. Пять медалей завоевали белорусские спортсмены на международном онлайн-турнире по шашкам-64 «Кубок Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Дарья Никифорова и Алексей Павлюченко стали победителями турнира. Серебро выиграли Марат Лев и Юлия Швед. Бронза у Ильи Астафьева. Всего же в соревнованиях участие приняли 540 спортсменов из 24 стран.

Дарья Никифорова, победительница онлайн-турнира по шашкам «Кубок Победы»:

В онлайн-турнире по русским шашкам такого масштаба я участвовала впервые. Мне понравился такой формат – онлайн, потому что он позволил собрать много участников со многих стран мира.

Выигрывать всегда сложно. Я знала большинство соперниц, это очень сильные спортсменки из России, Беларуси и так далее.

Грамоту мне прислали по электронной почте. Медаль – это не главное, потому что самое приятное, что я выиграла в турнире, посвященном Дню Великой Победы.