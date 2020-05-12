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«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам

12 мая 2020 10:43
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Новости Беларуси. Пять медалей завоевали белорусские спортсмены на международном онлайн-турнире по шашкам-64 «Кубок Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В копилке наших интеллектуалов – полный комплект наград.

«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам-1

«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам-3

Так, Дарья Никифорова и Алексей Павлюченко стали победителями турнира. Серебро выиграли Марат Лев и Юлия Швед. Бронза у Ильи Астафьева. Всего же в соревнованиях участие приняли 540 спортсменов из 24 стран.

«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам-6

Дарья Никифорова, победительница онлайн-турнира по шашкам «Кубок Победы»:
В онлайн-турнире по русским шашкам такого масштаба я участвовала впервые. Мне понравился такой формат – онлайн, потому что он позволил собрать много участников со многих стран мира.

Выигрывать всегда сложно. Я знала большинство соперниц, это очень сильные спортсменки из России, Беларуси и так далее.

Грамоту мне прислали по электронной почте. Медаль – это не главное, потому что самое приятное, что я выиграла в турнире, посвященном Дню Великой Победы.

«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам-9

«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам-11

К слову, в отличие от многих видов спорта шашисты могут не приостанавливать участие в турнирах и продолжать играть онлайн. Так, с 17 по 20 мая пройдет интернет-матч по шашкам-100 «Европа – Америка». В составе команды Старого Света примут участие двое белорусов.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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