«Собрать участников со многих стран мира». Белорусы завоевали 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам

Новости Беларуси. Пять медалей завоевали белорусские спортсмены на международном онлайн-турнире по шашкам-64 «Кубок Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке наших интеллектуалов – полный комплект наград.
Новости Беларуси. Пять медалей завоевали белорусские спортсмены на международном онлайн-турнире по шашкам-64 «Кубок Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке наших интеллектуалов – полный комплект наград.
Так, Дарья Никифорова и Алексей Павлюченко стали победителями турнира. Серебро выиграли Марат Лев и Юлия Швед. Бронза у Ильи Астафьева. Всего же в соревнованиях участие приняли 540 спортсменов из 24 стран.
Дарья Никифорова, победительница онлайн-турнира по шашкам «Кубок Победы»:
В онлайн-турнире по русским шашкам такого масштаба я участвовала впервые. Мне понравился такой формат – онлайн, потому что он позволил собрать много участников со многих стран мира.
Выигрывать всегда сложно. Я знала большинство соперниц, это очень сильные спортсменки из России, Беларуси и так далее.
Грамоту мне прислали по электронной почте. Медаль – это не главное, потому что самое приятное, что я выиграла в турнире, посвященном Дню Великой Победы.
К слову, в отличие от многих видов спорта шашисты могут не приостанавливать участие в турнирах и продолжать играть онлайн. Так, с 17 по 20 мая пройдет интернет-матч по шашкам-100 «Европа – Америка». В составе команды Старого Света примут участие двое белорусов.