Коста-Рика выстрадала победу над Грецией в серии пенальти - 1:1 (5:3) и встретится с Нидерландами в 1/4

ЧМ-2014 по футболу. В матче 1/8 финала чемпионата мира в Ресифи на стадионе «Арена Пернамбуку» 29 июня встречаются сборные Коста-Рики и Греции.

В перовом тайме незначительный перевес по владению мячом был у сборной Коста-Рики. Скорости в игре весьма небольшие. Несмотря на это, коллективы порадовали опасными и даже голевыми моментами. Причем создаются они у обеих ворот. Довольно равная игра. Но болельщики недовольны...

0:0 - счет в матче не открыт

Во втором тайма, на 52-ой минуте открывает счёт сборная Коста-Рики. Кэмпбелл получил мяч перед чужой штрафной, освободился от опеки и отдал на Боланьоса. Кристиан осмотрелся и покатил мяч на одинокого Руиса, который с линии штрафной точнейшим ударом поразил левый угол, без шансов для греческого голкипера.

1:0 – Коста-Рика ведёт

На 66-ой минуте Дуарте получает вторую жёлтую карточку, сбив с ног Холебаса. Это вторая жёлтая карточка футболиста. Превратившись в красную, она оставляет практически на полчаса Коста-Рику в меньшинстве.

Несмотря на это, костариканцам удалось выстоять основное время.

Драматичный поворот в матче случился на 91-ой минуте Гекас получил мяч в чужой штрафной, несколько неуклюже его обработал и исхитрился пробить из под защитника, Навас отбил прямо перед собой, а на добивании первым был Папастатопулос!

1:1 – сравнивает счет Сократис Папастатопулос

Основное и добавленное время истекло.

Первый экстра-тайм

Первые дополнительные 15 минут прошли также, как и вторая половина второго тайма, Греция атакует, а Коста-Рика большими силами отбивается.

Второй экстра-тайм

Дополнительное время окончено. Греция и Коста-Рика потратили огромное количество сил и эмоций, но выявить победителя не смогли и за 120 минут.

Пенальти выявили победителя - Костар-Рика в 1/4!

Серия пенальти закончилась со счетом 5:3. Греция летит домой, а Коста-Рика встретится с Нидерландами в четвертьфинале 5 июля в 23.00.

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Стартовые составы:



Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Уманья, Борхес, Дуарте, Боланьос, Кэмпбелл, Руис (капитан), Диас, Гамбоа, Ельцин Техеда.



Греция: Карнезис, Манниатис, Манолас, Самарас, Карагунис (капитан), Салпингидис, Торосидис, Христодулопулос, Папастатопулос, Холебас, Самарис.

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