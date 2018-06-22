Бразилия выходит в плей-офф ЧМ-2018, а Коста-Рика покидает турнир

Новости России. В игровой программе чемпионата мира по футболу 22 июня значились три матча. Первыми в дело сегодня вступили команды группы Е, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Санкт-Петербурге бразильцы встречались с коста-риканцами. Стартовый тур сложился для обеих сборных не лучшим образом – бразильцы сыграли вничью, коста-риканцы и вовсе потерпели поражение. Так что сегодняшняя игра резко возросла в цене.

В первом тайме команды словно присматривались друг к другу. Бразильцы владели мячом, но чего-то путного у чужих ворот не создали. Все изменилось после перерыва. Стражу ворот Коста-Рики Кейлору Навасу приходилось вступать в игру все чаще.